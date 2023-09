CONI, Malagò: “Per il 90% degli italiani l’Inter vincerà lo Scudetto”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto in diretta Instagram con SportMediaset ed ha parlato di molti argomenti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto in diretta Instagram con SportMediaset ed ha parlato di molti argomenti, cominciando dallo sport in generale: "Per me è qualcosa di molto più importante rispetto a prima e lo dimostra l’inserimento dello sport nella Costituzione. Sembra la cosa più ovvia del mondo, ma in realtà i nostri padri costituenti presi da temi prioritari si erano dimenticati dello sport dopo la seconda guerra mondiale".

A Malagò poi è stato chiesto chi sia il favorito per la vittoria dello Scudetto: "Oggi il 90% degli italiani dice che è l'Inter, poi vediamo cosa succederà. Milano-Cortina 2026? Tra Covid, guerra e altri fattori va recuperato il tempo perduto“, sottolineando anche come “ogni giorno se ne recuperi buona parte con la prua della barca che oggi è nella giusta direzione".