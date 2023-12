Cons. Colella: "Comportamento di ADL molto strano, forse vuole patrimonializzare per vendere?”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Sergio Colella, consigliere del Comune di Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Sergio Colella, consigliere del Comune di Napoli: "Parole dure di De Laurentiis sullo stadio che ha detto di volerlo comprare? Sicuramente le nostre rimostranze non sono partite da noi, c’è stato un batti e ribatti dalle parole del presidente dette ad Amazon Prime Video. Noi non abbiamo mai detto qualcosa contro il Napoli, amiamo la squadra. Per il progetto dello stadio, che è un patrimonio indisponibile che non si può vendere. Voglio ribadire che lo stadio è dei napoletani, il progetto portato avanti dal presidente prevedeva uno stadio adibito 24 ore su 24 e per 7 giorni su 7 al calcio, diminuendo anche il numero di spettatori. Già la perdita che c’è stata per le Universiadi ha danneggiato i napoletani, poi con meno posti ci sarebbe un aumento dei prezzi dei biglietti.

Il progetto di Zavanella non prevedeva la pista d’atletica. Noi abbiamo ragazzi che fanno attività su quella pista: è un discorso sportivo e sociale. Noi dobbiamo dare un’arma in più ai giovani con lo sport, che insegna anche alle sconfitte oltre che alle vittorie. Trovo che il comportamento del presidente sia molto strano, forse perché ha bisogno di patrimonializzare la squadra per un’eventuale vendita?”