Contagi in aumento, Caressa controcorrente: "I numeri dicono che il protocollo sta funzionando"

Fabio Caressa, sulle frequenze di Sky, parla così delle preoccupazioni crescenti in Italia circa un nuovo blocco totale del calcio in caso di crescita ulteriore del numero di positivi: "In Italia si fanno 8mila tamponi al mese (presumibilmente il riferimento è alla sola Serie A, ndr), con una incidenza del 2.5% 160-170 positivi sarebbero la media ma ce ne sono molti di meno. I numeri dicono che il protocollo sta funzionando, ma se dovesse esserci un peggioramento la bolla è una ipotesi percorribile ma in modo molto diverso dall'NBA. Forse sarebbe fattibile con delle minibolle delle singole squadre, ma è più o meno quello che stanno facendo ora".