Marino: "Scandalo a Bergamo! ADL deve chiedere l'azzeramento del sistema arbitrale!"

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Udinese, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio su Televomero: “Non è facile in poche parole, la scheda dà degli spunti importanti. Manna ha fatto bene ad andare a parlare, ma imbarazzante è troppo poco come oggettivo. La parola è scandaloso e vergognoso, si fa bene ad usare la parola scandalo. Secondo me dimissionare il designatore non basta, io vorrei sentire De Laurentiis che è il presidente di un club danneggiato e deve chiedere l’azzeramento del sistema arbitrale. Il presidente dell’AIA sta per essere squalificato. Non voglio pensare alla malafede perchè vedo una classe arbitrale scarsa, si è investito molto sui vertici dell’AIA e perchè non si è investito sugli arbitri. Il problema è capire perchè si fa il check sul fallo su Hojlund e poi sul gol non c’è il Var. De Laurentiis dovrebbe intervenire, il Napoli ha un grande bacino di utenza e non merita questo trattamento”.

Sul Var: “La Fifa si è impossessata e ha cambiato, il Var non doveva esserci ma doveva esserci solo la tecnologia in campo. L’arbitro doveva usare la tecnologia a sua discrezione”.

Due scudetti di fila? “E’ molto difficile, anche il Napoli di Maradona non c’è riuscito. Bisognerebbe chiederlo ad allenatori come Allegri e Capello che ci sono riusciti. Io credo che con questa serie di infortuni il Napoli non poteva mai vincere campionato, ma credo che senza infortuni il Napoli ora stava prima dell’Inter in classifica”.

Su Samardzic: “L’ho portato ad Udine dal Lipsia, è fortissimo con i piedi ed è incredibile. Tecnicamente ancora non si è espresso, di testa normalmente non ne prende una ed invece ieri ha fatto un gol che sembrava Bettega. Solo al Napoli succedono queste cose”.