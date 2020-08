Conte a Sky preannuncia l’addio: “Società programmerà con o senza me. Non ritiro ciò che ho detto”

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Europa League persa contro il Siviglia: "Con la società ci incontreremo tra qualche giorno e cercheremo di pianificare il futuro dell'Inter con o senza di me. Prenderemo la decisione migliore per l'Inter, senza astio verso nessuno. E' stata un'annata bellissima ma anche molto dura, è stata un'esperienza incredibile ma ne è valsa la pena. Ho trovato un'ambiente che mi accolto al di là delle più rosee aspettative, ho dato anche molto. Non è questione di rancore, ma di punti di vista e di alcune situazione che ho affrontato quest'anno e che non mi sono piaciute. Devo capire se la priorità è il calcio o la mia famiglia. A tutto c'é un limite, devo capire fino a dove arriva il mio limite. Qualcosa è successo, bisogna capire se c'é la volontà e la voglia da parte di tutti di passare un'altra annata così".