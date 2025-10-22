Conte ai media olandesi: "Lang? Parlo della squadra e non dei singoli, altrimenti è dannoso"

Dopo aver intervistato Noa Lang, Ziggo ha parlato anche con Antonio Conte a fine partita. L'allenatore del Napoli, interrogato proprio sull'olandese, ha chiarito: "Noa Lang ha disputato l'intero ritiro precampionato con noi ee ha giocato alcune partite, non è mai partito titolare ma ripeto dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Ora ripeto, Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo diversamente rimarrà in panchina", le parole di Conte.

Lang aveva detto: "Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto. Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è adesso. Non ho altra scelta, Se parlo con l'allenatore? No, non così tanto. Sì... gli ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita che è più rilevante".