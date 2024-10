Conte ai tifosi: "Vi chiedo solo di ricordare da dove siamo partiti e che vince una sola..."

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte in un passaggio è stato interrogato anche sui cori del Maradona per il sogno Scudetto che torna prepotente.

Ha notato certi cori del pubblico? C'è un sogno nel cuore che è continuo qui: ha apprezzato questa cosa nell'ambiente?

"Io quello che apprezzo dell'ambiente è che a prescindere da calciatori, allenatori, proprietà, Napoli ha sempre avuto passione e calore forte verso la propria squadra. Quindi noi abbiamo l'opportunità e il privilegio di averli dalla parte nostra e questo deve responsabilizzarci di più, una responsabilità positiva, sapendo che questo connubio è molto importante. Quello che chiedo solamente al tifoso napoletano è non farsi condizionare da risultato, quello che loro devono vedere ogni singola partita è che i giocatori escono dal campo con la maglia sudata, senza rimpianti e recriminazioni. Poi sapete benissimo che una sola squadra vince e non significa che tutte le altre perdono. Ognuno deve capire e conoscere da dove si parte, quali sono i nostri obiettivi e quale sarà il nostro percorso. Noi non vogliamo chiuderci assolutamente a riccio, io dico ai ragazzi di aprirci a questo entusiasmo della gente, a questa passione. Può solo farci bene. E' una responsabilità positiva e io la sento tanto e cerco di trasferirla anche ai ragazzi perché è una spinta in più. Oggi nel secondo tempo avevamo una spinta forte forte".