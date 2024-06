Conte al Napoli, l'ex bianconero Pepe: “Farà bene, vedremo cose nuove”

vedi letture

Simone Pepe, ex fra le altre della Juventus, ha parlato in conferenza al Padel Football Moments

Simone Pepe, ex fra le altre della Juventus, ha parlato in conferenza al Padel Football Moments, evento di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro: "L’importanza di questa giornata? Fondamentale. È sempre bello fare del bene e se puoi farlo divertendoti è ancora più bello".

Un pensiero su Conte?

“Lo vedo bene, perché so come preparerà i suoi giocatori. Sia dal punto di vista fisico e tattico. Penso vedremo cose nuove”.