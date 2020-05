Conte annuncia: "Con protocollo di sicurezza, possibile apertura anticipata di 3 attività"

Giuseppe Conte, presidente del consiglio, ha rilasciato un'intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha annunciato: "In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività, si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri".

Conte torna a parlare anche dei congiunti: "Quella formula ha un fondamento giuridico: è servita per abbracciare una ampia platea di soggetti che spaziano dai parenti agli affini ai coniugi, ai partner delle unioni civili e ai fidanzati, tenendo fuori però conoscenti e amici. Se avessimo optato per una formula più estensiva, avremmo consentito un più ampio scambio di visite e incontri, e sarebbe stato impossibile tenere sotto controllo la curva del contagio nelle relazioni personali".