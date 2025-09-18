Conte anticipa la strategia: "Giocheremo! Subire e contropiede non ti fa crescere!"

vedi letture

Nella conferenza stampa di ieri della vigilia, da Manchester, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche sulla tipologia di gara che intende fare, svelando di non voler speculare con una strategia all'italiana.

Preparerà qualcosa di speciale per Haaland? Possibile immaginare un Napoli che difende aggredendo? "Noi dall'anno scorso abbiamo iniziato un processo coi ragazzi, a inizio stagione siamo partiti da alcune certezze, almeno personalmente cercavo di dare una stabilità alla squadra che aveva subito tantissimi gol e si è ripartiti dal 3-4-2-1. Siam partiti in un modo e poi abbiamo cambiato per l'arrivo di calciatori negli ultimi giorni di mercato. Da questo punto di vista stiamo proseguendo. Andiamo avanti con un progetto che prevede ciò che state vedendo.

Abbiamo iniziato l'anno scorso e stiamo continuando a lavorare. Per continuare questo processo, dobbiamo proseguire per la strada che stiamo percorrendo. Snaturare la squadra non fa da me, non possiamo stare a bordo ring a subire e sperare di sferrare un contrattacco in contropiede e vincere, non penso sia la strada che ci porta a crescere. Noi giocheremo la partita coi nostri pregi e i nostri difetti, non ci sarà mai la perfezione ma cerchiamo di fare del nostro meglio, guardando al nostro percorso. Per fare un viaggio con grande entusiasmo, senza facili entusiasmi o facili depressioni che non vanno mai bene".