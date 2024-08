Conte blinda Simeone e Raspa: “Per me sono importanti e resteranno nella nostra rosa”

Il Napoli blinda Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. E lo fa direttamente con la voce del suo allenatore. Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa, rispondendo a precisa domanda ha speso parole al miele sia per il centravanti argentino che per l'ex Sassuolo: "Giovanni fa parte del gruppo storico, si spende e spande per il Napoli in ogni situazione.

La generosità non gli fa difetto, so l'importanza del gol, per me lui ma anche Jack li considero due giocatori importanti, devono stare nella nostra rosa. Jack può giocare anche nella posizione di Kvara, ma con caratteristiche diverse non potendo andare esterno uno contro uno, ma può andare dentro al campo ed essere alternativo alla punta. il gol è importante, anche per me, ma ciò che conta è il lavoro per la squadra. Giovanni dà tutto, posso solo parlarne bene".