Conte carico: “Bologna da Champions, il Maradona faccia il Maradona!”

Il Napoli dopodomani se la vedrà con il Bologna al Maradona. Antonio Conte è carico per il match e in conferenza stampa si proietta così alla partita: "E' un'ottima squadra, in Champions con 15 punti sopra. L'ultima hanno vinto al Maradona e ci deve far capire la difficoltà. E' una squadra fisica, intensa, esterni forti uno contro uno ed in ripartenza, servirà attenzione. E' una gara che deve essere giocata al 110%, tutto l'ambiente ed il Maradona stesso faccia il Maradona.

I ragazzi hanno bisogno di sentire fiducia, tutti hanno bisogno di questo! Capisco le difficoltà, il secondo tempo di Verona può lasciare strascichi, ma non abbiamo tempo in campo e sugli spalti. C'è una partita importante, 3 punti, e tutti dobbiamo dare un segnale. Buongiorno si sta allenando, valutiamo giorno per giorno, per noi è un giocatore importante, avete visto l'impatto che ha avuto in questo primo periodo, contiamo di recuperarlo".