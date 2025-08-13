Conte celebra Lukaku: "Fondamentale per lo Scudetto, 30mln top per spesa/resa..."

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha sfruttato la domanda su Lukaku per rimarcare l'importanza del belga e del gruppo dei giocatori confermati:

"Lukaku è stato fondamentale per lo Scudetto, preso a 30mln di euro, spesa/resa è stato top per noi, fare la preparazione dopo tanti anni che non la faceva più dargli benefici. Ma è in una situazione tale, in una fase di piena maturazione, e quindi è anche molto di testa, lui deve capire che è uno dei più rappresentativi della squadra e abbiamo bisogno di calciatori che si prendano anche un po' di leadership, lui Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Rrahmani, ho bisogno che il vecchio gruppo si assuma ancora più leadership, stanno entrando tanti nuovi per necessità e c'è bisogno di gente che nelle difficoltà indichi la strada, non solo l'allenatore. Romelu può fare una stagione importante come l'anno scorso e pure di più. Sui gol ci siamo mossi anche per questo sul mercato, chi è arrivato dovrebbe portare gol in più, dovremo essere più bravi sottoporta, più efficacia, non dimenticare che ci sono due fasi, si fanno insieme, se dimentichiamo di difendere insieme prenderemo più gol e se dimenticheremo di attaccare insieme faremo meno gol".