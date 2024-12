Conte chiude a Rafa Marin: “Non scelgo per simpatia, convinto al 100% da Jesus”

Ha detto che Juan Jesus già sapeva, nei mesi scorsi parlò della crescita di Rafa Marin, ora a che punto è? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli: "Sta lavorando molto, sta crescendo, ma io li vedo quotidianamente e se faccio certe scelte non è perché mi sia simpatico l'uno o l'altro, ma per fare scelte migliori.

Come quando uno ti chiede perché non gioco, la mia risposta è: perché io voglio vincere. Le mie scelte non vengono fatte per simpatia o antipatia, io ho sempre sudato la pagnotta, sono stato molto anche in panchina, non ho mai mollato ma per me Jesus è la soluzione migliore per noi e ne sono convinto al 100%".