Conte col megafono, Graziani: "Non da lui, si è fatto un po' prendere la mano"

Il Napoli ieri ha vinto contro l'Atalanta in trasferta ed al rientro in aeroporto è stato accolto da una folla di migliaia di tifosi. Nell'entusiasmo generale, Antonio Conte ci ha tenuto a fare un gesto: ha preso un megafono e ha ringraziato tutti i presenti. Così l'ex campione del mondo Ciccio Graziani, ai microfoni di Mediaset, ha commentato l'accaduto:

"Come vive quest’entusiasmo Conte? Ho l’impressione che si sia fatto prendere un pochino la mano. Antonio non è per queste manifestazioni, almeno in questo periodo, però evidentemente oggi lui si rende conto che ha una squadra che deve puntare a vincere lo scudetto. Può guardare al futuro con grande ottimismo secondo me”.