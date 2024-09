Conte denuncia: “A Cagliari fallo intimidatorio su Kvara dopo 30 secondi”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha denunciato i falli ripetuti e sistematici su Kvaratskhelia. Il georgiano è stato costretto al cambio a Verona e a Cagliari gli interventi ai suoi danni non sono stati sanzionati: “Odio il gioco violento, anche da calciatore non mi sono mai permesso di fare un'entrata per far male, non è da uomo.

Mai mi sono permesso ad un mio calciatore 'dagli subito un calcio che così lo spaventi', e prima era più rustica la situazione. Forse è quello che è capitato a Cagliari dopo 30 secondi con un fallo intimidatorio, lì gli arbitri non devono aver paura di dare il giallo. Può accadere dopo un secondo o al 95', è un fallo intenzionale dove metti a rischio l'incolumità del giocatore. Non penso volesse fargli male, non lo voglio neanche pensare, ma il giallo c'era e bisogna in quei casi sanzionare anche per difendere chi ha talenti ed il gioco".