Conte difende Neres: “E’ stato fuori un mese e mezzo, per noi è importante il suo uno contro uno”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Empoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato delle condizione fisiche di David Neres: "David prima dell'infortunio per tutti era un giocatore importante per noi, lo è, poi è inevitabile che quando sei fuori un mese e mezzo per un infortunio muscolare poi c'è bisogno di un periodo di riatletizzazione, per rientrare nei meccanismi, lui è un ragazzo serio, dà il 100%, ci può dare tanto.

E' quel tipo di giocatore che nell'uno contro uno dal nulla ti può creare soluzioni favorevoli per il gol. Ma sta bene, sicuramente a Bologna ha faticato, aveva fatto benissimo col Milan, ma da parte sua c'è sempre applicazione, pure a Bologna non la sua miglior partita era applicato ed io voglio quello".