Conte e il siparietto coi tifosi: "Mi riconoscono e mi chiedono sempre una cosa"

Tanti i temi affrontati dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa prima della sfida di domenica all'Empoli.

Come sente questa pressione dopo aver guidato le squadre del nord, a Napoli dove si è vinto dopo 33 anni.

"La vivo come una responsabilità, la mia precisa responsabilità è riportare il Napoli a costruire una squadra solida che possa avere ogni anno l'ambizione di poter lottare per qualcosa di importante. Sento questa pressione, ma poi capisco... a me piace vivere la città e quando ti scoprono sotto il cappello e gli occhiali ti dicono 'mister, lo Scudetto' ed io rispondo 'pazienza', le vittorie si costruiscono, non si inventano, può capitare di inventarle improvvisamente, ma ciò che mi sento di garantire è di ricostruire fondamenta solide che possano durare nel tempo. Per il resto dico pazienza, sapendo che l'obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano".