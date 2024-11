Conte e la sfida al ‘suo’ Vanoli: “Orgoglioso e dispiaciuto quando si è ‘staccato’…”

vedi letture

Domenica Paolo Vanolli sfiderà il suo mentore Antonio Conte. Quest'ultimo, a due giorni da Torino-Napoli, ha parlato anche del tecnico granata, suo vecchio collaboratore al Chelsea e all'Inter, in conferenza stampa: "Paolo è un ragazzo serio, un grande lavoratore, ho avuto il piacere di conoscerlo a livello lavorativo quando ero alla nazionale, allenava una Under, quando c'è stata l'opportunità l'ho portato con me.

Ha lavorato nel mio staff, un ragazzo curioso, perbene, mi è dispiaciuto quando ha deciso di staccarsi per intraprendere una strada diversa, ma al tempo stesso ero orgoglioso di aver potuto dare qualcosa a lui e lui mi ha dato qualcosa in quegli anni".