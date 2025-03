Conte ed il nuovo modulo: “Fatto di necessità virtù, ora abbiamo più conoscenze…”

Nel corso della conferenza stampa di vigilia della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Antonio Conte si è anche soffermato sulla questione tattica e sul nuovo modulo: "Quando cambi qualcosa lo fai per due motivi o perché non sei convinto o per necessità. Io cerco la soluzione migliore, poi devi rispettare le caratteristiche dei giocatori per l'abito giusto.

Poi nella mia idea ci sarebbe un'idea di calcio diverso ma antepongo le caratteristiche alle mie convinzioni perché all'inizio del percorso ti ritrovi cose che non hai proprio creato tu e col tempo modelli e costruisci, ma le partite vanno sempre giudicate nella globalità non nel fatto quando si è segnato o preso gol, quelle chiacchiere lasciamole al bar e come la schedina che si giocava, io vincevo sempre ma non me la pagavano perchè la giocava dopo. Mi sono state fatte tante domande sui moduli, a partire dal 433, poi 4321, in base a tante cose, se l'attaccante segna o meno, noi non possiamo andare dietro queste cose ma solo sul lavoro".