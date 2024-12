Conte ed il riferimento ad Allegri: “C'è un lavoro dietro anche se c’è chi dice sia facile…”

Lezione tattica di Antonio Conte oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta in merito ai moduli e all'eventuale passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 (cosa molto complicata, se non impossibile, ad oggi): "Mi viene strano perché il 3-5-2 si è sempre detto che era difensivo, ora il 4-3-3 è diventato difensivo (ride, ndr) ed il 3-5-2 offensivo? Voi vedete con Milan, Udinese ecc. quanti uomini portiamo in attacco? Ne porti 4-5-6 come noi fai calcio offensivo, con 2-3 sei più attento.

Se metti 2 attaccanti lì da soli a marcire in area, se non accompagni con altri diventi molto prevedibile. Conta attaccare con molti e difendere con equilibrio. Non si può poi pensare di cambiare ogni giorno, c'è un lavoro dietro, da fuori sembra semplice, alcuni dicono anche che il calcio sia semplice... ma io credo che per come giochiamo ci sia lo sfruttamento ideale della rosa".