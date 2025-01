Conte ed il segreto sul mercato: “Occhio al budget, ma stare in queste posizioni ci rende attraenti…”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - gara valida per la 20esima giornata di Serie A, Antonio Conte ha parlato anche del mercato: "Al di là delle nazionalità, noi cerchiamo determinate caratteristiche, che possano darci valore aggiunto. Non è facile fare mercato, non dimentichiamo che in estate sono partiti in tanti, 7 arrivi, quando fai tante cose il rischio di sbagliare è elevato e dobbiamo prenderci responsabilità sapendo nel nostro mercato qual è il nostro budget, il monte stipendi che dobbiamo affrontare, dobbiamo sapere tante cose.

Dobbiamo riuscire a stare in quelle posizioni, significa essere attraenti anche per i calciatori e non dobbiamo sbagliare. Mi auguro che tutto ciò che stiamo facendo insieme al club ed al direttore le facciamo bene, ponderando bene, quando possiamo incidere dobbiamo farlo, quando non possiamo farlo...".