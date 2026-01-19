Conte elogia Hojlund: "Persona fantastica! Cresciuto molto ma diventerà ancor più forte"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Copenhagen-Napoli, settimo turno della league phase di Champions League, e tra i vari temi si è soffermato anche su Rasmus Hojlund: "Posso parlare solo in modo fantastico di Rasmus. È un ragazzo fantastico, ha soli 22 anni ma secondo me ha grande margine di miglioramento. In soli 4-5 mesi è cresciuto molto sotto l'aspetto tattico e fisico, lui capisce molto bene quando attaccare la profondità, il modo di posizionarsi con il corpo quando abbiamo la palla...

È un calciatore molto importante per noi, credo che può diventare ancora più forte nel futuro. Lui deve mantenere questa mentalità, essere umile. Lui è molto umile, questo è molto importante per lui e per noi. Lui è fortunato perché può camminare insieme a un calciatore fantastico come Romelu Lukaku, che può insegnargli dalla sua esperienza. Io sono contento di lui e lo è anche Napoli, perché è un calciatore fantastico e un ragazzo fantastico".

