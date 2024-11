Conte, il suo ex attaccante difende Lukaku: "Serve tempo per smaltire i carichi"

Reginaldo, ax attaccante che ha lavorato anche con Antonio Conte, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Come reagirà Conte alla sconfitta con l'Atalanta? In questi giorni starà certamente lavorando sulla fase difensiva che ha commesso diversi errori contro gli orobici, che sono più abituati a lavorare insieme. Conte ha messo su un gruppo con tanti elementi nuovi e ci vuole tempo per crescere. Non credo sia arrabbiato ma sicuramente un po' deluso perché la squadra veniva da diverse vittorie. Con l'Inter sarà diverso, il Napoli si farà trovare organizzato e pronto sul piano del gioco.

Lukaku? Ha saltato gli ultimi due ritiri col Belgio, per lavorare con Conte e ha sopportato carichi di lavoro importanti che chiedono tempo per essere smaltiti. Gli avversari sanno che Conte costruisce il gioco sul belga e trovano delle contromisure costruendogli una gabbia intorno. Lui però il lavoro sporco lo fa sempre, si porta dietro sempre due difensori oppure un difensore e un centrocampista avversario, lasciando ai compagni spazi che devono essere pronti e bravi ad attaccare".