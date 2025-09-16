Conte, il vice storico: "Questo Napoli ha tante componenti che aveva la sua Juve"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Angelo Alessio, vice storico di Antonio Conte. Di seguito le sue parole: "Conte ha ancora il suo modulo in testa, ma essendo un allenatore che studia tanto, fa modifiche continue durante l'allenamento. Non c'è nulla a caso, ma ha maturato la consapevolezza di provare altri sistemi di gioco in base ai calciatori che ha. Quest'anno il Napoli ha una rosa di giocatori che glielo permette, ma c'è dietro un lavoro molto importante di tutto lo staff. Sono state giocate appena tre partite, ma l'identità del Napoli è ben chiara e si vede che scende in campo con l'intenzione di dominare la partita, di aggredire l'avversario e noto tante componenti che aveva la Juventus di Conte.

Il Napoli ha alzato la qualità della rosa, ha messo dentro giocatori importanti e questo ha portato tanto entusiasmo ad una squadra che ha già vinto. Guardi il Napoli e ti rendi conto che è difficile da affrontare: o fai la partita del Cagliari mettendosi in difesa, altrimenti il Napoli ti costringe a fare una partita diversa e alla prima occasione ti punisce. Quest'anno è davvero forte e sì, siamo all'inizio, ma ha dato un segnale forte a tutti. Nel Napoli c'è la consapevolezza di andare in campo ed iniziare a menare sin da subito, senza aspettare l'avversario. Conte e la Champions? La rosa a disposizione c'è, la Champions però è una competizione diversa e nei momenti topici basta poco, un infortunio, a pregiudicare la qualificazione. E' un percorso di crescita e Conte una finale di coppa Uefa l'ha fatta, poi abbiamo perso un quarto di finale contro il Benfica, ma l'esperienza lo porterà a migliorarsi. Sono convinto che anche in chiave Europea vedremo un Napoli che mette in campo le caratteristiche viste in campionato"