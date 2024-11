Conte in tribuna in quel 3-0 a Torino: “Lo ricordo, quando c’è negatività ti tirano all’incrocio. Vedete il City…”

Undici mesi fa il Napoli perdeva 3-0 col Torino e Antonio Conte era in tribuna. Si sarebbe aspettato di guidare un Napoli così? E' una delle domande poste all'allenatore azzurro in conferenza stampa. Conte ha risposto così: "Ricordo bene la partita, fu una gara un po' particolare, ma è inutile guardare al passato, conta il presente, aver resettato un po' tutto con i ragazzi. Io il calcio lo conosco benissimo, ci sono momenti in cui c'è negatività a prescindere, ti fanno un tiro e finisce sotto l'incrocio, un episodio, ti va tutto storto, entri in un periodo di negatività e lì devi essere bravo ad uscirne.

Se proprio vogliamo... c'è l'esempio di una squadra come il City che viene da 4 sconfitte ed un pareggio, ci sono quei momenti negativi, ma bisogna ripartire alcune volte si è bravi, altri entri in una spirale. Noi abbiamo iniziato col pareggio col Modena, la sconfitta a Verona 3-0, pure noi abbiamo capito che serviva resettare senza guardare indietro dove troviamo cose bellissime due anni fa e bruttissime l'anno scorso, noi pensiamo al presente ed è importante aver trovato un gruppo che mi dà soddisfazione nel venire a Castel Volturno ma deve essere solo la base".