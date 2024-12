Conte insiste sulle coppe europee: “Serve una rosa competitiva, visto la Lazio con l’Ajax?”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della Lazio sottolineando la forza del campionato italiano.

Le prestazioni italiane in Europa danno la misura del livello buono anche del Napoli visto che lottate con loro?

"Sì, ne ho già parlato in passato, non ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane e di cosa stanno facendo in Europa. La Lazio ha vinto con l'Ajax con 9/11 dei calciatori schierati con noi in Coppa Italia. Il livello italiano s'è alzato molto, tutti fanno fatica con tutti, non ci sono partite semplici e non ci sono posti già predefiniti".

La competitività in Italia per quanto durerà? Il nuovo format Champions influisce? Si è sempre detto che le coppe tolgono punti.

"Oggi per fare le coppe europee devi allestire una rosa competitiva per farlo, le italiane sono state molto brave in questo e sta dando frutti, nonostante tante partite con i cambi ed il turnover il livello non scende. Lo dimostrano tutti, complimenti a chi ha costruito in questi anni e ora vede i frutti".