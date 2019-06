Conte insultato da tifosi Juve, Palmeri: "Loro non accusavano Napoli di provincialismo per Higuain?"

Antonio Conte è a Madrid per la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool e alcuni tifosi della Juventus, a causa del suo recente passaggio all'Inter, non gli hanno risparmiato insulti. A riportarlo è l'inviato di BeIn Sports Tancredi Palmeri, che su Twitter ha così scritto: "Conte insultato dai alcuni tifosi juventini a Madrid, al grido di "mercenario" etc. Com'era quella storia del mondo Juventus che accusava il Napoli di provincialismo e arretratezza per gli insulti a Higuain?".

