Conte: "Italia? C'è grande pressione, ma dobbiamo essere positivi. Su Spalletti..."

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare degli Europei e dell'Italia: "Conservo sempre quell’esperienza nel mio cuore. Ho anche partecipato da calciatore, ai Mondiali quando abbiamo perso ai rigori, agli Europei quando abbiamo perso al Golden Gol. Poi partecipare all’Europeo da allenatore penso sia stato qualcosa di incredibile. Queste manifestazione, sia Europei che Mondiali, sia per il calciatore che per l’allenatore , sono delle esperienze veramente forti.

C’è l’Italia dietro di te che ti soffia. Inevitabile che c’è grandissima pressione e stress. Soprattutto poi per l’allenatore, per Spalletti così come c’era per me. Dobbiamo essere ottimisti, sono sicuro che alla fine gioiremo. Spalletti? È un’Italia che cerca di dare l’immagine, una buona immagine, di una squadra pospositiva che ha voglia di giocare. Questi sono tornei talmente brevi e talmente poi così compressi che devi essere bravo anche ad affrontare diverse situazione in maniera anche diversa. I ragazzi, così come Spalletti, stanno facendo un grande lavoro".