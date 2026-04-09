Conte-Italia, De Maggio: "Se ne parla molto, possibili elezioni anticipate!"

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Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Radio Goal’: “Si fa un gran parlare di Antonio Conte in ambito Nazionale. Vi do una notizia imminente, visto il momento si sta pensando di accelerare con l’elezione del nuovo presidente FIGC. C’è un nome che mette d’accordo tutti, ovvero quello di Giovanni Malagò, nome fatto per primo dal presidente Aurelio De Laurentiis. La Lega di Serie A punta su Malagò, si accodano anche la Lega di Serie B e C. La Lega Dilettanti, invece, punta su Abete che è molto vicino a Gravina. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, propende per la candidatura di Malagò.

L’Asso calciatori, invece, proporrebbe Albertini, ma con le Leghe di Serie A, B e C unite, potrebbe decidere di virare su Malagò. Se ciò accadesse, ci sarebbero i numeri anche per decidere di anticipare le elezioni del prossimo 22 giugno. Con elezioni anticipate del nuovo presidente FIGC si accelererebbe anche per la nomina del nuovo CT della Nazionale per le amichevoli del prossimo giugno”.