Ultim'ora Napoli su Joao Gomes! Romano: "Contatti iniziali, retrocessione Wolves può favorire l'affare"

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Il mercato del Napoli guarda anche in Premier League, dove potrebbe aprirsi un’opportunità interessante a centrocampo. Il nome è quello di Joao Gomes, talento classe 2001 del Wolverhampton che, dopo l'ormai certa retrocessione in Championship, potrebbe diventare un profilo appetibile per diversi club europei. A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha spiegato come gli azzurri stiano monitorando con attenzione la situazione. Non si tratta però di una trattativa semplice: sul giocatore ci sono anche squadre inglesi e spagnole, pronte a inserirsi.

Joao Gomes-Napoli, pista alle fasi iniziali

Dal punto di vista tecnico, Gomes è considerato un centrocampista completo, capace di garantire equilibrio in fase difensiva ma anche qualità nella costruzione del gioco. Un profilo ideale per chi cerca solidità e dinamismo in mediana. La pista è ancora in fase iniziale e tutto dipenderà dalle strategie del Napoli, tra disponibilità economica e priorità di mercato. La retrocessione del Wolverhampton può favorire l’operazione, ma servirà muoversi con decisione per anticipare la concorrenza.