Rios, l'ex allenatore: "Se il Napoli lo prende fa un colpo! Ecco il suo ruolo preferito"

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Dalle esperienze in Italia al calcio brasiliano, fino ai possibili rinforzi per il Napoli. Mozart, ex centrocampista con un lungo passato nel nostro campionato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su alcuni profili accostati agli azzurri. Tra questi spicca Richard Rios, centrocampista del Benfica che il tecnico ha allenato nel 2022 al Guarani: "Era un ragazzo del vivaio del Flamengo e per noi era praticamente sconosciuto. Abbiamo visto qualche video e deciso di puntarci. All’inizio non giocava, poi ha conquistato il posto e non è più uscito dalla squadra".

Mozart ne traccia un identikit preciso: mezzala destra in un 4-3-3, forte fisicamente e con qualità nell’uno contro uno. "È un lavoratore serio e un ottimo ragazzo: se il Napoli lo prende, fa un grande acquisto", ha aggiunto, sottolineando come la Serie A potrebbe aiutarlo a crescere soprattutto in fase difensiva. Nel corso dell’intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, spazio anche a Joao Gomes del Wolverhampton: "È più difensivo rispetto a Rios, ma mi piacciono entrambi. Possono anche giocare insieme: in ogni caso sarebbero rinforzi importanti".