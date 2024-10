Conte, l'amico: "Ero con lui quando stava accettando Napoli, vi svelo un retroscena"

L’ex calciatore cresciuto nel Lecce Luigi Garzya è intervenuto nel corso della trasmissione Delietta Gol in onda su PrimaTivvù: "Ho giocato nel Lecce insieme ad Antonio Conte, con lui e Moriero abbiamo fatto le giovanili insieme e il nostro sogno era vestire la maglia della nostra città e giocare in prima squadra. Dopo i successi col club salentino le nostre squadre si sono divise: Antonio è andato alla Juve, io alla Roma, ma siamo sempre rimasti in contatto e siamo grandi amici tuttora.

Prima di accettare la sfida Napoli si sono spesso confrontati: si tratta di una piazza importantissima e Conte ha accettato la sfida perché ha visto una società solida e una programmazione seria. Antonio mette da subito le basi per il suo progetto e si comporta seriamente, ma pretende il rispetto dei ruoli. In questo momento gestisce un organico importante e sono sicuro che darà il massimo.

Con De Laurentiis c’è stata subito un’intesa nonostante le due forti personalità a confronto: “Si sapeva che sarebbe stata una bella sfida anche fuori dal campo sotto l’aspetto caratteriale e la sua stima per il presidente ha giocato un ruolo fondamentale nell’accettare l’incarico. So che ha subito chiarito i ruoli in modo da non scontrarsi per il futuro e ha messo delle fondamenta solide. Antonio è una persona molto schietta, forse anche Aurelio avrà apprezzato questo aspetto.