Conte, l'amico: "Ha perso il giocatore più in forma e un po' ne ha risentito"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Luigi Garzya - ex calciatore e anche compagno di Conte al Lecce - che ha analizzato il campionato a partire dalla lotta scudetto. “Per l’Inter è stata una vittoria importante ma non decisiva. Ha comunque dimostrato di essere la più forte ma il campionato è ancora aperto. L’Atalanta come le è accaduto altre volte incappa in giornate storte al momento decisivo. Per quanto riguarda il Napoli in parte è un’occasione persa ma è ancora lì, ha trovato un Radu insuperabile. La squadra è viva e ha creato".

C’è un problema del gol per il Napoli…

“Sì, non fa tantissimi gol, stanno venendo a mancare giocatori importanti. Nel momento migliore Neres si è fatto male, era il giocatore più in forma e i partenopei ne hanno un po’ risentito".

Sorpreso dal netto successo della Fiorentina contro la Juve?

“Nessuno si aspettava una gara del genere. La Juve vista ieri non può puntare alla Champions, la Fiorentina invece ha strameritato, i giocatori hanno dimostrato di essere all’altezza. Certo, ripeto, la Juve è in una condizione... ‘pietosa’”.

Motta era da esonerare?

“Per prendere chi? Non sta facendo bene, così come i giocatori non stanno andando bene. Credo che visto che è stato iniziato un nuovo percorso, si debba aspettare la fine del campionato e vedere i traguardi raggiunti, poi si tireranno le somme. Tra l’altro la Fiorentina ha fatto un gran colpo con Kean e anche Fagioli avrebbe potuto far comodo ancora per la Juventus. Meglio per i viola…”.