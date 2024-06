Conte, l'amico storico: "Lukaku farà carte false per andare a Napoli"

​​​​​​​Michele Padovano, amico storico di Antonio Conte, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

Michele Padovano, amico storico di Antonio Conte, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Antonio Conte si innamorerà di Napoli e Napoli si innammorerà di Conte. Farà vincere la piazza e farà vivere delle esperienze incredibili perché è tra i più bravi allenatori che ci siano in circolazione. Il Napoli aveva bisogno di una persona giusta per ricostruire.

Speriamo che il presidente faccia, non uno ma due passi indietro e faccia fare a lui. Dov’è andato ha sempre vinto da 12 anni che allena, è un vincente nato. Lukaku? Lo apprezza davvero tanto e compatibilmente dalle trattativa se un giocatore si trova bene fa carte false per tornare a giocare per lui visto che ha dato il 110% quando è stato allenato da Antonio”.