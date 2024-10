Conte, l'ex collaboratore: "Ha la capacità di convincere che la strada per vincere è quella"

Davide Mazzotta, allenatore ad interim del Malta, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte di cui era il match analyst ai tempi del Chelsea e collaboratore tecnico nella Nazionale 2016. Di seguito le sue parole:

"Io e Conte siamo cresciuti insieme. Antonio mi ha aiutato nel percorso professionale, dalla Nazionale con lui nel 2016 in Francia, fino al Chelsea come collaboratore tecnico e osservatore. Ha la capacità di trasferire mentalità vincente. I ragazzi percepiscono questa sensibilità e la capiscono in breve, convince i ragazzi che la strada per la vittoria è quella".