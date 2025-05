Conte, l’ex collaboratore: “Non dorme la notte se non vince”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il ct della Nazionale Under 21 di Malta, già collaboratore di Antonio Conte al Chelsea, Davide Mazzotta: “Napoli come il Chelsea? Buon sangue non mente (ride ndr). Il calcio è la sua vita, vi lascio immaginare come stia vivendo questi momenti. All’epoca ero un suo collaboratore, e andavo a visionare gli avversari. Il mister quest’anno ha cambiato diversi sistemi di gioco, non ha mai rinnegato il suo credo, ma è tra i più bravi a valorizzare i calciatori a disposizione. A tutti coloro che sono all’interno del suo staff richiede massima concentrazione e professionalità, gli anni passati con lui sono stati splendidi perché ti sentivi parte di un ingranaggio fantastico, senza mai prenderti un giorno libero. Entra la mattina presto ed esce per ultimo assieme al fratello e ai suoi collaboratori, è determinato nel raggiungere gli obiettivi. Quando poi annusa la preda è finita.

Possono arrivare infortuni, squalifiche, ma lui continua a tenere tutti sul filo, si inventa la scusa al momento giusto per farti girare al meglio, se esistesse una scala di valori fino a 100, lui la supera. Ha bisogno di sfide, essendo un grande motivatore anche lui si nutre di queste sfide, il mister ci sguazza nelle sfide difficili, vuole esser trascinatore, sapete perfettamente quanto sia complicato raggiungere alti livelli qui, anche se Napoli è attraente per i giocatori forti, che qui ci vengono.

“Il mister non è garanzia di vittorie, ma di lavoro e di crescita. I calciatori bravi captano quest’opportunità e la colgono. Da tempo aveva detto agli amici di volere una sfida così. Anche a Londra quando doveva tirar fuori qualcosa si attaccava a tutto e trova tutte le opportunità per proteggere la squadra e non perdere di vista l’obiettivo. Il mister non dorme la notte se non vince“.