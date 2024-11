Conte, l'ex giocatore: “Mi ha dato una cosa in più rispetto a Spalletti, Prandelli e Ventura”

Salvatore Masiello, ex calciatore allenato da Antonio Conte ai tempi di Bari, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Conte è un vincente, quando ebbi la possibilità di lavorare con lui a Bari vincemmo il campionato di B. Non lascia nulla al caso, prepara tutti i dettagli al 100%, poi entra benissimo nella testa dei calciatori e dà delle motivazioni forti. Il suo obiettivo è vincere, sia in prima persona che come gruppo.

Riesce a responsabilizzare i giocatori attraverso l’allenamento duro ed il sacrificio. Se fai ciò che dice lui ottieni grandi soddisfazioni. Solo con la preparazione riesci a gareggiare bene. Io ho lavorato con Spalletti, con Prandelli, con Ventura, ma ciò che m’ha dato Conte in più era proprio la motivazione. Scendevo in campo con gli occhi rossi, avevo una carica addosso allucinante, non potevo deluderlo. Se sbagli con lui resti fuori”.