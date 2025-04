Conte, l'ex vice: "Mi aspetto di vederlo in questa squadra l'anno prossimo"

Nel corso di ‘Bordocampo – I Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto mister Massimo Carrera, ex vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus: “Bella lotta per lo Scudetto, il Napoli sta facendo un campionato straordinario, con una rosa non all’altezza di quella dell’Inter e penso anche che solo Antonio poteva fare, dopo un’annata come quella precedente. Non so perché Conte abbia scelto questo momento per dire certe cose, quello che accade fuori dal campo va oltre, dico solo che il mister sta facendo una cosa impensabile all’inizio del campionato.

Come profondità di rosa non siamo ai livelli dell’Inter ma Antonio è molto bravo a far rendere al meglio i giocatori esaltandone le caratteristiche, mettendoli al loro posto. Dove mi aspetto di vederlo l’anno prossimo? Al Napoli, almeno secondo me“.