Conte, l'ex vice svela: "Dieci giorni prima del raduno darà dei carichi di lavoro ai calciatori"

L’ex vice di Conte Angelo Alessio ha parlato in esclusiva a Kiss Kiss Napoli del tecnico leccese: “Credo che Conte volesse fortemente questa squadra, è chiaro che tutti adesso si aspettino tanto da lui ma si caricherà di tante responsabilità perché ha la motivazione giusta. Alcune decisioni sul mercato andranno prese insieme ed Antonio sicuramente inciderà parecchio sulle scelte a proposito della costruzione della prossima squadra azzurra.

I metodi di lavoro di Conte non avendo le coppe c’è la settimana tipo ed il lavoro sarà dispendioso, ma l’allenatore avrà bisogno di tempo per riuscire a mettere in campo una squadra che sappia mettere in pratica i suoi dettami. Ma avendo a disposizione la settimana tipo credo che riuscirà ad abbreviare i tempi, ed anche i lavori saranno tarati diversamente spingendo molto sui primi tre giorni e poi abbassando i ritmi a ridosso della partita. I primi due mesi, tra precampionato e prime partite, quando i calciatori avranno metabolizzato questo metodo di lavoro, dopo sarà una passeggiata ma prima bisognerà faticare parecchio.

Credo che dieci giorni prima del raduno darà dei carichi di lavoro in modo poi da fare subito dei test al primo incontro, per permettere a tutti di presentarsi al meglio già al primo raduno. Questa squadra presenta degli elementi che possono crescere ancora nella loro carriera, quindi immagino che si metteranno a disposizione dell’allenatore”.