Baiano su Lucca: "Se non fosse titolare a Firenze sarebbe un duro colpo per lui"

Ciccio Baiano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, proiettandosi alla sfida contro la Fiorentina e soffermandosi soprattutto sul ruolo di centravanti: “Mi aspetto Lucca dal primo minuto perché ha lavorato molto di più con Conte e perché non essere titolare potrebbe rappresentare un duro colpo per il ragazzo.

Poi in un secondo momento entrerà Hojlund. A lungo andare il danese farà il titolare e Lucca la riserva, poi è chiaro che il Napoli ha tante competizioni e ci sarà spazio per tutti”, le parole dell'ex azzurro, oggi tecnico del Follonica-Gavoranno, nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.