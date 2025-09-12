Conte avvisa: "E' l'anno più complesso, arrivati tanti giovani ma c'è la pressione Scudetto"

Avviso ai naviganti. Ai tifosi del Napoli, soprattutto: "Sarà una stagione complessa". Musica e parole di Antonio Conte, che oggi in conferenza stampa si è espresso così: "Sarà l'anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo, sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello Scudetto inaspettato dell'anno scorso, quindi grandi aspettative anche per ragazzi che necessitano di tempo e pazienza.

Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l'aiuto in questo del gruppo base, siamo al secondo step del progetto e il problema è che lo stiamo facendo però con lo Scudetto sul petto (ride, ndr), non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto".