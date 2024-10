Conte lancia Neres: “Anche insieme a Kvara contro alcuni avversari!”

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso della sua conferenza stampa ha risposto anche a una domanda sul sostituto di Politano e la possibile posizione di David Neres: "Sì, l'altra volta risposti su Kvara-Neres, sempre tenendo conto che quando si affrontano squadre che ci occupano i 5 canali offensivi e lì c'è l'obbligo di abbassare o un esterno come Politano oppure altre squadre abbassano un centrocampista tra i centrali per far diventare la linea a 5.

Mi fu fatta una domanda anche post-Empoli, è una questione tattica, noi abbassiamo Politano, ma potremmo abbassare Lobo o Gilmour per non avere l'inferiorità nei 5 canali. Se non ci attaccano in questa maniera c'è la possibilità di vedere Neres insieme a Kvicha. L'equilibrio è alla base di tutto, dietro Matteo ci sono diverse soluzioni, le proviamo ad ogni allenamento, c'è un alter ego... vediamo, vedrete in futuro e avrete la risposta".