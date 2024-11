Conte: “Meret sul gol dell'1-1? Siete di Napoli, non create instabilità sul ragazzo!”

Tante discussioni sul gol di Calhanoglu, come valuta Meret fino a questo momento? Una domanda, posta oggi ad Antonio Conte in conferenza stampa, che ha fatto arrabbiare l'allenatore salentino. Di seguito la sua risposta:

"Mi dispiace quando fate domande specifiche, particolari, non cattive ma particolari. Meret è il nostro portiere titolare, dietro ha Caprile che dà buone garanzie, io sono soddisfatto di Alex, poi non possiamo ogni volta andare a trovare sempre il pelo nell'uovo per creare instabilità all'interno. Anzi, mi piacerebbe, visto che Kiss Kiss è di Napoli, che andasse a favore del Napoli e non cercasse con una domanda del genere di creare una certa instabilità a livello umorale nei tifosi nei confronti del giocatore che non lo merita e non è giusto. Magari sono abituato diversamente...".