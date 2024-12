Conte minimizza: "Per i numeri fatto meglio della Lazio ed in Coppa gara equilibrata..."

Nella conferenza stampa dopo il ko con la Lazio, Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato sulla doppia sconfitta proprio contro i biancocelesti e gli eventuali campanelli d'allarme.

Due sconfitte in 4 giorni, servono per crescere o sono campanelli d'allarme? "Sarebbero campanelli d'allarme se non avessi visto risposte in campo, invece in campo le risposte le ho sempre viste. Anche la partita in Coppa Italia è stata equilibrata a livello di statistiche, oggi vedendo le statistiche abbiamo fatto meglio della Lazio ma ce ne torniamo a casa con una sconfitta. Ho detto ai ragazzi che la strada è quella giusta. Noi cresceremo sapendo che stiamo facendo questo percorso dove ci sono stati e ci saranno degli inciampi, ma l'importate che quando s'inciampa c'è una base che ti dà fiducia perchè sai che quella è la strada da percorrere con i ragazzi".