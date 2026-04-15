Conte-Napoli, Bucchioni: "Ha corretto il tiro, in una settimana forse è cambiato qualcosa"

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Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato a Sportitalia della situazione allenatore in casa Napoli dopo le ultime dichiarazioni di Adl: "Bel giallo a Napoli. Una settimana fa erano venute fuori cose diverse. Anche Conte ha corretto il tiro rispetto alle ultime dichiarazioni sulla Nazionale. Dopo Parma ha detto che abbiamo capito male. Una settimana dopo forse è cambiato qualcosa in chiave Nazionale.

Avevamo detto che Conte poteva essere nel pacchetto Malagò, evidentemente non è più così. Allegri e Inzaghi possono essere altre opzioni. Secondo me lo scenario è aperto. De Laurentiis comunque ha ragione. Il Napoli deve fare dei programmi e deve avere tempo per pianificare. La fine di giugno è tardi, Adl deve saperlo prima".

