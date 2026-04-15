Di Gennaro: "Conte Ct? Sarebbe una garanzia, ma prima serve una struttura"

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Antonio Di Gennaro, ex centrocampista, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando della questione Nazionale

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando della questione Nazionale e della possibilità di vedere Antonio Conte in panchina.

Chi metterebbe a capo della FIGC?

"Io metterei sempre una figura che ha fatto calcio: un Maldini, un Baggio… Conte c.t? Sarebbe una garanzia, come Allegri del resto, ma per prima cosa, ripeto, deve esserci la struttura, come in una società. E serve pazienza. Si ricorda i primi anni di Klopp al Liverpool? Ecco, a proposito di Klopp, lui per me è un idolo. Fosse per me lo porterei subito in nazionale, tutta la vita uno come lui!"

Poco più di due settimane fa il Milan era la contendente principale dell’Inter e l’Italia sognava il Mondiale. Oggi è cambiato tutto. Partiamo con i rossoneri: rischiano davvero di stare fuori dalla Champions?

"C'è stata un’involuzione di gioco e risultati, probabilmente è il punto più critico della stagione. Allegri cercherà con la sua serenità di compattare la situazione e di recuperare determinati calciatori. Forse questo periodo rispecchia anche tutta l'annata: detto che l’Udinese è una buona squadra, la verità è che il Milan ha perso dei punti incredibili con le piccole".

Allegri non ha mai parlato di scudetto.

"E ha fatto bene! Sapeva la reale forza della squadra. Lui è arrivato e ha messo a posto tutto, perché l'anno scorso, ricordiamoci, i due allenatori, quello che c'era e che non c'era, l'organizzazione, i giocatori che facevano quello che gli pareva... Allegri ha portato professionalità e a prescindere del gioco della squadra, quando parli con i calciatori del Milan tutti evidenziano il lavoro del proprio allenatore. Allegri non solo capisce di calcio, ma pure le dinamiche connesse. Sapeva che la squadra non era pronta per lo scudetto".