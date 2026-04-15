Ex prep. Napoli: "Conte via? Sono sicuro che ADL ha già in mano il sostituto"

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Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono pronunciati, ora ci sarà da aspettare il confronto fra i due per capire il futuro del tecnico nella prossima stagione. L'ex preparatore del Napoli, Corrado Saccone, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni in merito alla vicenda e non solo.

Conte non sembra aver chiuso alla Nazionale, De Laurentiis gli ha chiesto di decidere.

Conoscendo il presidente azzurro, come interpreta le sue parole, è possibile che continuino assieme?

"Mi sembra logico che Conte non chiuda le porte alla Nazionale, dopotutto è la squadra più ambita, oltretutto sarebbe un modo per apportare in maniera assoluta le sue idee in un ambiente che vive una crisi importante. De Laurentiis è un imprenditore vulcanico e sicuramente vorrà tenere un allenatore così bravo, ma credo abbia già in mente un piano B".

Eventualmente, se se ne andasse Conte, chi le piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli?

"Ci sono molti bravi allenatori in giro, ma Napoli è un ambiente un po' particolare, dove bisogna avere un grande spirito di adattamento ed un entusiasmo infinito. Fabregas mi sembra un allenatore che abbia le idee giuste, ma credo non lasci Como. Italiano è un altro allenatore che a me piace molto e potrebbe fare al caso del Napoli".