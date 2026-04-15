Malfitano: "Conte con 3 centrali su mezzo attaccante! Come fa a non mettere Alisson?"

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Il giornalista Mimmo Malfitano ai microfoni di Radio Marte ha analizzato le parole di De Laurentiis sulle voci che vogliono Conte prossimo ct della Nazionale: "Le parole di De Laurentiis stridono un po’ con quelle rilasciate da Conte nel post Parma: il tecnico ha ribadito che non si è proposto, il patron dice sostanzialmente che si augura che Conte gli dica subito cosa vuol fare. Se il tecnico ha deciso di andar via da Napoli, deve dirlo giustamente adesso, per dare modo al patron di guardarsi intorno. Può però anche darsi che Conte voglia restare qui. Il numero uno del club partenopeo non parla mai a caso: merita rispetto perché in queste due stagioni ha consegnato a Conte le chiavi della squadra. Sono certo che il tecnico comunicherà per tempo al Presidente le sue volontà, perché è persona seria. Il fatto che la Gazzetta oggi lanci Allegri come prossimo ct della Nazionale, mettendo Conte come contorno, mi fa pensare che già ci sia stata qualche interlocuzione”.

Conte e ADL due pokeristi: "Conte sa benissimo che quest’anno il Napoli non potrà investire 200mln sul mercato. Lui e De Laurentiis sono due pokeristi, ciascuno dei due sta facendo il suo gioco. Vedrete che quando la classifica darà delle risposte definitive, i giochi saranno più chiari per tutti”.

Scelte sbagliate di Conte contro il Parma: “Conte è un grande allenatore ma non vai a giocare a Parma con tre difensori centrali ad opporsi ad un mezzo attaccante che giocava per la prima volta dal 1′. E poi basta con ‘sta storia dello spaccapartite: tu hai Alisson che ti salta l’uomo e ti crea l’occasione individuale, e non lo metti dal 1′ contro un Parma che già si sapeva che si sarebbe difeso per 90′! Gli unici due tiri in porta sono stati di Alisson Santos! Spinazzola, Lobotka, Politano…e quando tiri in porta? Tu la partita te la devi giocare: che ci importa del possesso palla se poi non fai gol? Vedi che non tiri? E allora metti subito ‘sto ragazzo! Il Parma in casa le ha prese da tutti! Tu lo sapevi che Cuesta avrebbe fatto catenaccio. Possiamo fare tutte le filosofie del mondo, ma la verità è solo una, e cioè che il Napoli a Parma doveva vincere! Punto e basta. Gli errori individuali possono essere causati da una posizione tattica non ideale?”.

Sarri di nuovo al Napoli? “Io amo il 4-3-3 e lo prenderei di nuovo a Napoli volentieri, anche se so che i ritorni di fiamma non pagano solitamente. Per lui però farei un’eccezione: il suo 4-3-3 era meraviglioso. In Europa le grandi squadre giocano a quattro in difesa: conte ha giocato con la difesa a 4, ad esempio l’anno scorso: ora ce li ha i giocatori, perché non lo fa? Non si fida di Mazzocchi, però contro le piccole Mazzocchi può giocare serenamente. Qui a Napoli è stato criticato addirittura Ottavio Bianchi, vincitore del primo scudetto, della Coppa Italia, della Coppa Uefa. Gestiva grandi campioni e veniva criticato! Perché non si può criticare Conte?".