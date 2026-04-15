Ordine fa discutere: "Lukau ha ragione, bisogna avere coraggio di raccontare la verità"
Così Francesco Ordine intervenuto nella trasmissione su Televomero Il Bello Del Calcio
“Io divento matto e non capisco, qui bisogna chiamare l’ambulanza. Devono venire quelli con il camice bianco, prima ci sono gli infortuni ed è colpa di Conte, poi guariscono gli infortuni e questi giocano ed è sempre colpa di Conte". Così Francesco Ordine intervenuto nella trasmissione su Televomero Il Bello Del Calcio: "L’Inter l’ha ribaltata perché il Como non si è comportato come il Parma, il problema è stato giocare contro questa squadra ed il Parma ha deciso l’alta classifica, ha tolto 5 punti al Milan e 4 al Napoli. La differenza è se tu hai davanti chi ti risolve i problemi, se tu hai il bomber da 20 gol risolvi le gare contro le piccole. Juan Jesus fece una frittata anche contro il Milan”.
Poi sull’MVP: “Io darei l’MVP del Napoli in questa stagione ad Elmas, onnipresente che ha fatto tutti i ruoli possibili in questa stagione. Alisson se parte dall’inizio consuma tutte le energie nella prima mezzora poi chi hai per sostituirlo?”
Su Romelu Lukau - “Io penso che dal punto di vista sostanziale Romelu ha straragione, bisogna avere il coraggio di raccontare la verità ai tifosi. In Belgio hanno trovato delle cose che in Italia invece non hanno riscontrato e per questo lui ha scelto di restare in Belgio”.
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